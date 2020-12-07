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Власть

Таласская областная библиотека нуждается в новом здании

Таласская областная библиотека имени Амана Токтогулова нуждается в новом здании. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

«В настоящее время библиотека переполнена книгами, а мы принимаем читателей даже в условиях пандемии. Мы намерены сохранить книги и привлечь больше читателей. Однако из-за нетипового здания, в котором мы находимся, это невозможно реализовать», — сказала директор библиотеки Телегей Жаркыналиева.

Отмечается, что рядом с библиотекой есть участок с готовым фундаментом. Для строительства здания нужны деньги.

Министр Нуржигит Кадырбеков пояснил, что текущий дефицит бюджета является серьезной проблемой, но он постарается решить ее за счет привлечения спонсоров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175803/
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