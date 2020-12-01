Закрыть библиотеки в Оше. Депутат заявил, что его не так поняли

Депутат Ошского городского кенеша Абдисаит Каримбеков предложил закрыть все библиотеки в южной столице. Однако после поднявшегося резонанса в обществе нардеп заявил: его не так поняли.

Накануне на заседании горкенеша в Оше Абдисаит Каримбеков поднял вопрос о библиотеках и заявил, что мэрия впустую тратит на них госсредства.

«На сегодня библиотеки не нужны. Вы просто так из бюджета деньги тратите. По таким госучреждениям необходимо сделать экспертизу. Вы берете государственные деньги, но не туда их направляете. Я считаю, что такие госучреждения нужно убрать», — сказал он.

Мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов не поддержал эту идею. По его словам, библиотекам, наоборот, необходимо уделять больше внимания.

«В библиотеках надо улучшать условия. Например, закупать новые книги. Мы должны принимать во внимание и то, что люди приходят в библиотеки», — ответил Абдисаит Каримбеков.

Уже сегодня депутат горкешена передумал. Он заявил, что его неправильно поняли, дескать, он говорил лишь о ликвидации дублирующих органов. «В районах есть библиотеки, но они не используются по назначению. Я говорил о системном подходе, модернизации. Возможно, нужно вводить проект электронной библиотеки. Поймите правильно, я один из тех, кто поддерживает интеллигенцию», — заметил Абдисаит Каримбеков.