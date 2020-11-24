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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

В Кыргызстане предлагают ликвидировать Конституционную палату

В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание.

В ходе заседания секции «Органы государственной власти» депутат Кенжебек Бокоев предложил отбирать судей через Жогорку Кенеш.

По его словам, это позволит более прозрачно осуществлять правосудие и тщательнее отбирать судей.

Сабирдин Торалиев ответил, что три органа государственной власти не должны выбирать друг друга. Он предложил ликвидировать Конституционную палату как отдельный орган судебной ветви власти.

«Ни парламент, ни президент не должны вмешиваться в судебную систему. Структуру суда тоже нужно менять. Я считаю, что судей должен народ выбирать. В частности, Верховный суд должен делиться на структуры: арбитражный и апелляционный. А Конституционный суд нужно убрать, судей районных судов пусть выбирает народ. Судей Верховного суда необходимо выбирать на народном курултае», — сказал Сабирдин Торалиев.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174297/
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