Турсунбек Акун предлагает включить в конституционное совещание критиков

В Бишкеке проходит очередное заседание конституционного совещания. Бывший омбудсмен страны Турсунбек Акун предлагает включить в его состав депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева, президента переходного периода Розу Отунбаеву и других экспертов и политиков, выступающих против новой Конституции.

«Бывшие президенты поддерживали идею народного курултая, но не реализовали ее. Садыр Жапаров начал эту практику. Такое происходит впервые в истории Кыргызстана. Сейчас в обществе и среди политиков много вопросов вызывает новая Конституция. Давайте включим в состав совещания Омурбека Текебаева и Розу Отунбаеву, пригласим экспертов. Нужно отойти от монолога и прийти к конструктивному диалогу, вылушать тех, кто выступает против проекта Основного закона», — сказал Турсунбек Акун.

Отметим, что новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.