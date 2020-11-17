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Власть

Депутат парламента и министр юстиции устроили перепалку в Жогорку Кенеше

Депутат парламента Абдумажит Юсуров и министр юстиции Марат Джаманкулов устроили словесную перепалку при обсуждении вопроса о судьбе национализированных в 2010 году объектов.

Этот вопрос на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике обсуждался несколько раз. Есть даже решение Конституционной палаты о том, что госорганы должны разработать законодательную базу для разрешения спора. В итоге была создана межведомственная комиссия, которая посоветовала бывшим владельцам имущества обратиться за защитой своих интересов в суд.

Депутат Абдумажит Юсуров поинтересовался у главы Минюста, какова его позиция по этому вопросу. Марат Джаманкулов признался, что входил в состав комиссии и выступал с предложением отказать бывшим собственникам в возврате национализированного имущества. При этом он не смог точно ответить, на каком основании выступал с таким предложением. Он сказал, что сейчас уже речь идет не о правах собственников, а о государственной собственности. Такой ответ не понравился Абдумажиту Юсурову.

«Я считаю, что этот вопрос нужно вынести на рассмотрение палаты и обсудить соответствие занимаемой должности министра юстиции. Он создает коррупционные проявления», — высказался депутат.

Глава Минюста молчать не стал. Он парировал в ответ.

«Вы обвиняете меня в коррупции. Предоставьте доказательства. Если их нет, то я тоже могу обратиться в суд. Не надо делать голословные обвинения. Я про вас тоже много знаю», — сказал Марат Джаманкулов.

Депутат Гульшат Асылбаева призвала мужчин не переходить на личности. При этом она отметила, что вопрос нужно решить хотя бы для того, чтобы некогда национализированные объекты приносили пользу и доходы в бюджет. Сейчас из-за неопределенности они простаивают.

«Уже десять лет этот вопрос обсуждается. Вы либо заберите уже до конца в государственную собственность, либо отдайте собственникам, пусть они развивают. Нельзя же так издеваться», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173411/
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