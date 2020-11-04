Попытка номер три. Мэрия планирует провести заседание Градсовета

Муниципалитет Бишкека планирует провести Градостроительный совет в пятницу, 6 ноября. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщил вице-мэр столицы Уланбек Азыгалиев.

На заседании депутаты рассмотрели вопрос о признании недействительным действующего положения о градостроительном совете от 2009 года.

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«В январе 2020-го подписано постановление правительства, согласно которому архитектурно-градостроительные советы будут формироваться при территориальных подразделениях Госстроя, они выполняют консультативные функции по вопросам размещения объектов. Поэтому мы и вносим проект об отмене», — отметил вице-мэр.

Уланбек Азыгалиев добавил, что уже выпущен совместный приказ Госстроя и мэрии, которым утверждено положение о Градсовете и его состав. «Согласно постановлению, положение и приказ утверждаются без согласования с нами, но мы попросили Госстрой сделать это совместно», — добавил вице-мэр.

Депутат Даниярбек Иманалиев поинтересовался, как быть, если Госстрой в дальнейшем будет принимать какие-то положения, не соответствующие нормам местного самоуправления.

«Мы постарались в положении прописать все вопросы, касающиеся города. Самое главное, что 70 процентов членов Градсовета — это наши городские муниципальные службы. На сегодня право голоса по принятию решения все равно за городом», — ответил Уланбек Азыгалиев.

Вице-мэр добавил, что вопрос обсуждали и с и. о. градоначальника Балбаком Тулобаевым. «Ответственный за реализацию политики в сфере архитектуры и строительства сегодня — главный архитектор. Мы хотим дать ему больше полномочий, чтобы он мог принимать решения, но в то же время и нес за них ответственность. Чтобы и мы, и вы завтра могли с него спросить», — сказал он.

Отметим, что Градостроительный совет выполняет консультативные функции и осуществляет профессиональную оценку предлагаемых архитектурно-градостроительных проектных решений. Его первое заседание должно было пройти 17 сентября, но не состоялось из-за отсутствия кворума. Второй раз заседание отложила Бишкекглавархитектура «для исключения дискредитации чести БГА со стороны определенных лиц».