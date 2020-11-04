13:57
USD 83.70
EUR 97.80
RUB 1.05
Власть

Попытка номер три. Мэрия планирует провести заседание Градсовета

Муниципалитет Бишкека планирует провести Градостроительный совет в пятницу, 6 ноября. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщил вице-мэр столицы Уланбек Азыгалиев.

На заседании депутаты рассмотрели вопрос о признании недействительным действующего положения о градостроительном совете от 2009 года.

Читайте по теме
Состав градостроительных советов будет утверждать Госстрой. Депутаты БГК против

«В январе 2020-го подписано постановление правительства, согласно которому архитектурно-градостроительные советы будут формироваться при территориальных подразделениях Госстроя, они выполняют консультативные функции по вопросам размещения объектов. Поэтому мы и вносим проект об отмене», — отметил вице-мэр.

Уланбек Азыгалиев добавил, что уже выпущен совместный приказ Госстроя и мэрии, которым утверждено положение о Градсовете и его состав. «Согласно постановлению, положение и приказ утверждаются без согласования с нами, но мы попросили Госстрой сделать это совместно», — добавил вице-мэр.

Депутат Даниярбек Иманалиев поинтересовался, как быть, если Госстрой в дальнейшем будет принимать какие-то положения, не соответствующие нормам местного самоуправления.

«Мы постарались в положении прописать все вопросы, касающиеся города. Самое главное, что 70 процентов членов Градсовета — это наши городские муниципальные службы. На сегодня право голоса по принятию решения все равно за городом», — ответил Уланбек Азыгалиев.

Вице-мэр добавил, что вопрос обсуждали и с и. о. градоначальника Балбаком Тулобаевым. «Ответственный за реализацию политики в сфере архитектуры и строительства сегодня — главный архитектор. Мы хотим дать ему больше полномочий, чтобы он мог принимать решения, но в то же время и нес за них ответственность. Чтобы и мы, и вы завтра могли с него спросить», — сказал он.

Отметим, что Градостроительный совет выполняет консультативные функции и осуществляет профессиональную оценку предлагаемых архитектурно-градостроительных проектных решений. Его первое заседание должно было пройти 17 сентября, но не состоялось из-за отсутствия кворума. Второй раз заседание отложила Бишкекглавархитектура «для исключения дискредитации чести БГА со стороны определенных лиц».

Ссылка: https://24.kg/vlast/171901/
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
Первый градсовет Бишкека 2020 года не состоялся. Не было кворума
Состав градостроительных советов будет утверждать Госстрой. Депутаты БГК против
Популярные новости
Садыр Жапаров объяснил, почему оставил статус экс-президента Жээнбекову Садыр Жапаров объяснил, почему оставил статус экс-президента Жээнбекову
Советник Садыра Жапарова скрыл в&nbsp;своих декларациях крупную недвижимость Советник Садыра Жапарова скрыл в своих декларациях крупную недвижимость
Учителей в&nbsp;Оше заставили идти на&nbsp;встречу с&nbsp;Садыром Жапаровым принудительно Учителей в Оше заставили идти на встречу с Садыром Жапаровым принудительно
Омурбек Бабанов объяснил, почему решил вернуться в&nbsp;политику Омурбек Бабанов объяснил, почему решил вернуться в политику
Бизнес
MegaCom объявляет набор слушателей в&nbsp;&laquo;IT&nbsp;Школу&raquo; MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
Хочешь квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Сканируй чеки и&nbsp;оплачивай услуги через MegaPay Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
Впервые состоится турнир среди любительских команд &laquo;Фан-Лига Кыргызстан 2020&raquo; Впервые состоится турнир среди любительских команд «Фан-Лига Кыргызстан 2020»
Осенние акции в&nbsp;сети магазинов O!Store продолжаются! Осенние акции в сети магазинов O!Store продолжаются!
4 ноября, среда
13:33
Сотрудники «Тазалыка» едут по Бишкеку в кузове мусоровоза Сотрудники «Тазалыка» едут по Бишкеку в кузове мусорово...
13:25
Новый спикер парламента предлагает снести забор вокруг «Белого дома»
13:20
Попытка номер три. Мэрия планирует провести заседание Градсовета
13:04
Акылбек Сариев избран членом Центризбиркома
13:00
Беспорядки в Кыргызстане. По факту нападения на прокуроров возбуждено дело