В Иссык-Атинской территориальной больнице временно сменили главврача после жалоб коллектива. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева инициировала рабочую поездку в организацию здравоохранения после заявления сотрудников медучреждения. В собрании также приняли участие заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев, директор Фонда обязательного медицинского страхования КР Эльнура Боронбаева, а также коллектив медучреждения. Директор больницы Алтынкыз Аралбаева участие в мероприятии не принимала, хотя была заранее извещена о его проведении.

Коллектив рассказал о текущей обстановке в больнице, которая, ко всему прочему, находится в аварийном состоянии. По словам сотрудников, в отделениях невозможно оказывать квалифицированную медицинскую помощь тяжелобольным пациентам. Другие вспомогательные помещения также находятся в аварийном состоянии. Руководство больницы не только не справляется со своими служебными обязанностями, но и всячески саботирует работу учреждения, оскорбляя и увольняя высококвалифицированных сотрудников во время пандемии COVID-19.

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«Со слов коллектива медучреждения, за время руководства Алтынкыз Аралбаевой, которая являлась бессменным руководителем Иссык-Атинской территориальной больницы на протяжении 13 лет, не было проведено капитального ремонта здания, текущий косметический ремонт в отделениях производился за счет личных средств медицинских работников. Лекарственные средства также приобретались на их собственные средства, несмотря на то что Фондом обязательного медицинского страхования с начала года было выделено 15 миллионов сомов», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, после открытия госпиталя для больных COVID-19 медиков допустили на работу без предварительного обследования и защитных средств, в результате чего произошло массовое заражение — более 60 процентов сотрудников. Со слов коллектива, руководство больницы, злоупотребляя своим положением, занималось продажей койко-мест в период пандемии и отказывалось выдавать лекарственные препараты и средства защиты медицинским работникам.

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева отметила, что по всем жалобам коллектива будет проведено служебное расследование. «В случае их подтверждения главврач больницы понесет соответствующее наказание. Действиям руководства больницы будет дана юридическая оценка. Увольнение главврача и других причастных стоит на повестке, но это не значит, что они избегут ответственности. Будет проведено расследование. Я держу вопрос на контроле», — отметила вице-премьер.

Должность исполняющего обязанности главного врача Иссык-Атинской территориальной больницы занял Азамат Кулалиев. Его кандидатуру единогласно поддержал коллектив учреждения.