Камчыбек Ташиев признался: у него нет опыта работы в спецслужбах. Будет учиться

«Хорошо, что я не работал ранее в ГКНБ», — заявил сегодня на пресс-конференции председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

Журналисты отметили, что опыт работы в силовых структурах у Ташиева небольшой. Не боится ли он не справиться, спросили у нового главы ГКНБ.

Камчыбек Ташиев напомнил, что он был министром чрезвычайных ситуаций.

«Когда я возглавлял МЧС, все не верили в мои серьезные намерения. До этого ведомства я не работал на серьезных должностях, но через полгода показал результат, через два года стал одним из самых авторитетных людей в правительстве того времени. Я буду учиться и вкладывать свои знания и возможности в борьбу с бандитизмом и коррупцией», — сказал он.