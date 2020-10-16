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Власть

Камчыбек Ташиев признался: у него нет опыта работы в спецслужбах. Будет учиться

Фото 24.kg. Камчыбек Ташиев

«Хорошо, что я не работал ранее в ГКНБ», — заявил сегодня на пресс-конференции председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

Журналисты отметили, что опыт работы в силовых структурах у Ташиева небольшой. Не боится ли он не справиться, спросили у нового главы ГКНБ.

Камчыбек Ташиев напомнил, что он был министром чрезвычайных ситуаций.

«Когда я возглавлял МЧС, все не верили в мои серьезные намерения. До этого ведомства я не работал на серьезных должностях, но через полгода показал результат, через два года стал одним из самых авторитетных людей в правительстве того времени. Я буду учиться и вкладывать свои знания и возможности в борьбу с бандитизмом и коррупцией», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169668/
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