Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня принял первого заместителя генерального прокурора Нурлана Дарданова и первого зампредседателя ГКНБ Талантбека Салиева. Обсуждены меры по укреплению законности и правопорядка в стране.

Нурлан Дарданов проинформировал о ходе расследования уголовных дел по массовым беспорядкам на территории Бишкека. Он подчеркнул, что со стороны органов прокуратуры ведется полноценная работа в данном направлении.

Кроме того, сообщается, что следственными группами был проведен осмотр административного здания Жогорку Кенеша и его передали в ведение властных структур.

Талантбек Салиев отметил, что органами национальной безопасности проводится работа по пресечению деятельности деструктивных групп, которые, пользуясь сложившейся ситуацией, пытаются нарушить спокойствие в обществе. Он также добавил, что продолжается взаимодействие с другими правоохранительными органами по недопущению дестабилизации общественно-политической ситуации в республике.

Напомним, что в столице после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, экс-премьер-министр Сапар Исаков, а также бывший депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.