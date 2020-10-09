Генсек ООН Антониу Гутерриш позвонил Розе Отунбаевой по ситуации в Кыргызстане. Об этом сообщил в Twitter посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов.
По его словам, Антониу Гутерриш позвонил Розе Отунбаевой, «чтобы узнать из первых рук о ситуации и выразить свою поддержку народу».
Напомним, сегодня на центральной площади столицы произошла стычка между сторонниками Омурбека Бабанова, Алмазбека Атамбаева и сторонниками Садыра Жапарова. В результате пять человек пострадали.
Отметим, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова с 10 октября в столице вводится режим чрезвычайного положения.