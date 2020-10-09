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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Генсек ООН Антониу Гутерриш позвонил Розе Отунбаевой по ситуации в Кыргызстане

Генсек ООН Антониу Гутерриш позвонил Розе Отунбаевой по ситуации в Кыргызстане. Об этом сообщил в Twitter посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов.

По его словам, Антониу Гутерриш позвонил Розе Отунбаевой, «чтобы узнать из первых рук о ситуации и выразить свою поддержку народу».

Напомним, сегодня на центральной площади столицы произошла стычка между сторонниками Омурбека Бабанова, Алмазбека Атамбаева и сторонниками Садыра Жапарова. В результате пять человек пострадали.

Отметим, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова с 10 октября в столице вводится режим чрезвычайного положения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168598/
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