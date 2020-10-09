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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

МВД разъясняет порядок введения режима ЧП в Бишкеке

МВД разъясняет порядок введения режима чрезвычайного положения на территории Бишкека.

Отмечается, что ЧП введено в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории Бишкека.

Прежде всего, данные меры направлены на обеспечение безопасности и мирной жизни жителей столицы.

МВД

Ранее сообщалось, что в Бишкеке вводится комендантский час с 10 октября с 20.00 до 8.00. 

Отметим, что в статье 9 Конституционного закона «О введении чрезвычайного положения» указано, что Жогорку Кенеш своим постановлением не позднее трех дней должен утвердить указ президента о введении чрезвычайного положения в отдельных местностях территории Кыргызской Республики или отменить его.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168589/
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