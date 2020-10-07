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Власть

Сооронбай Жээнбеков призвал политиков вернуться в правовое поле

Президент Сооронбай Жээнбеков записал видеообращение, в котором призвал политические силы вернуться в правовое поле.

«Я не стал подвергать риску человеческие жизни и не отдавал команду применять силу против тех, кто ворвался в здание «Белого дома». В те дни также поступали настоятельные предложения по силовому подавлению протестующих. Я категорически не принял это. Это привело бы к столкновениям. Именно поэтому я не стал подписывать Указ о введении чрезвычайного положения», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

По словам Сооронбая Жээнбекова, он остановил соотечественников, которые также хотели выступить на митингах в его поддержку. «В эти дни мы воочию убедились в том, насколько опасно разделять народ», — сказал он.

«Люди, жаждущие власти, добились своего. Еще раз призываю людей, выходящих на улицы, их организаторов, политических лидеров вернуться в правовое поле. В столь трудной ситуации особо хочу отметить молодежь. Благодарю за их труд, защиту безопасности граждан и государства. За последние два дня мы четко поняли, у кого какие ценности. Вы, молодежь, показываете достойный пример старшему поколению, которые заняты дележом портфелей. Вы еще раз показали, что вам нужны ни власть, ни должности, а Кыргызстан», — сказал президент.

Сооронбай Жээнбеков призвал в первую очередь установить общественный порядок.

«Совместными усилиями мы выйдем из этой ситуации», — отметил он.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/168091/
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