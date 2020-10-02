Вся Кыргызская Республика выбирает «Республику» № 14!

Политическая партия «Республика» объездила всю страну и провела встречи с жителями всех уголков Кыргызстана. Кандидаты в депутаты Жогорку Кенеш выступили перед избирателями с предвыборной программой партии и конкретным видением по проведению реформ и развитию страны.

Иссык-Кульская область оказала большую поддержку партии «Республика»! Встречи прошли в Тонском, Джети-Огузском, Ак-Суйском и Тюпском районах, а также в городах Балыкчи и Караколе.

В городе Караколе депутат Жогорку Кенеша, экс-министр иностранных дел Руслан Казакбаев в своем выступлении отметил, что стране необходимы незамедлительные кардинальные реформы.

Он напомнил, что в этом году в бюджете страны ожидается дефицит средств от 35 до 50 миллиардов сомов, поэтому необходимо срочно проводить кардинальные реформы и начать вести переговоры с внешними партнерами, чтобы привлекать в страну длинные дешевые кредиты. Также в срочном порядке нужно поддержать малый и средний бизнес, который больше всех пострадал из-за коронавирусной пандемии.

Баткенская область тоже выбрала кардинальные реформы и «Путь вперед!». Встречи с жителями прошли в городах Кызыл-Кие, Кадамджае, Баткене, Сулюкте, Исфане, а также в селах Айдаркен, Халмион, Кулунду и Самаркандек.

На встрече с жителями Кадамджайского района кандидат в депутаты ЖК Назарали Арипов поднял вопрос о коррупции на границах.

По его словам, сегодня границы Кыргызстана стали рассадником коррупции. Взятки берут с каждого грузовика, а государственные налоги падают в карманы отдельных лиц. Поэтому «Республика» открыто выступает против коррупции на таможне и других государственных структурах.

Ошская область выбирала «Путь вперед!». Кандидаты от партии «Республика» встретились с избирателями Араванского, Алайского, Узгенского районов Ошской области и города Оша.

Кандидат в депутаты от партии «Республика», бывший первый-вице-премьер-министр Аалы Карашев рассказал, почему решил баллотироваться вместе с республиканцами.

«Я согласился, потому что мы сможем служить будущему Кыргызстана. Посмотрите на моих сопартийцев! Может ли кто-нибудь обвинить этих людей в воровстве или коррупции? Никто не может, потому что такого не было! Потому что они чистые и лучшие управленцы! Это моя основная причина. Наша программа — «Путь вперед!», поддержите «Республику!» — сказал Аалы Карашев.

Нарынская область выбирает «Путь вперед!». Жители Нарынской области тепло приветствовали кандидатов в депутаты и с интересом знакомились с их предвыборными программами.

«Сегодня те лжецы, которые воруют миллиарды на таможне, снова идут в политику. Они делают деньги на бесхозных недостроенных дорогах, неотремонтированных школах, запущенных детских садах. Деньги, украденные во время пандемии, они распределяют теперь на покупку голосов. Их место не в политике, а в тюрьме», — сказал лидер партии Мирлан Жеенчороев.

Джалал-Абадская область поддержала партию «Республика»! Жители Базар-Коргонского, Сузакского, Аксыйского, Ноокенского районов и города Джалал-Абада поддержали программу «Путь вперед!».

«У «Республики» 10 лет истории успеха. Вы сами можете это увидеть. Наша партия предлагает конкретную программу и сможет ее реализовать. Мы должны принять правильное направление на этих выборах. Выберите правильную партию, не боясь никого. Если вы поддержите нас, мы сформируем профессиональное и компетентное правительство!» — сказал Жеенчороев.

Таласская область поддержала «Республику»! Избиратели Кара-Бууринского, Манасского, Бакай-Атинского районов Таласской области и города Таласа выразили намерение поддержать программу партии «Путь вперед!».

Кандидат от Таласской области Адилет Токтоналиев сказал, что другие партии полагаются на деньги и намереваются купить голоса.

«Сегодня партии, не пользующиеся поддержкой народа и не имеющие уверенности в себе, используют форму № 2, чтобы запутать людей и победить на выборах. Наши люди никогда не продадут свои голоса, совесть и честь», — сказал Токтоналиев.

Партия «Республика» провела серию встреч в городе Бишкеке. Экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова затронула острые проблемы города и страны в целом.

Она подробно остановилась на пункте программы партии об ипотеке под 6 процентов:

«Когда раньше мы заявляли, что сделаем ипотеку под 10 процентов, нас назвали популистами, однако мы сделали это! Сейчас мы обещаем снизить до 6 процентов — и снова выполним обещание. Молодожены каждый месяц должны отдавать деньги не за аренду квартиры, а за свое собственное жилье! Более того, сотрудники сфер образования и здравоохранения будут освобождены от первоначальных взносов!» — сказала Омурбекова.

За эти дни агитационной программы кандидаты от партии «Республика» встретились с тысячами жителей по всей стране. Кандидаты не оставили без внимания ни одного избирателя и выслушали каждого, кто хотел рассказать о существующих проблемах страны. Партию «Республика» тепло встретили в каждом населенном пункте, а предвыборная программа убедила местных жителей поддержать именно эту партию.

Кыргызстан сделал свой выбор, Кыргызстан выбирает «Путь вперед!», Кыргызская Республика выбирает «Республику» № 14!

***

Заказчик: политическая партия «Республика». Оплачено из избирательного фонда политической партии «Республика» уполномоченным представителем по финансовым вопросам А.А.Тортаевой.