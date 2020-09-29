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Власть
Сюжет: «Республика»

Руслан Казакбаев, «Республика» № 14: Государство в опасности!

Уважаемые кыргызстанцы!

Государство в опасности! Коррупционеры, криминалитет, кланово-мафиозные группы открыто и нагло рвутся к власти! Они стремятся теперь управлять всеми нами! В опасности жизни кыргызстанцев, внутренняя и внешняя безопасность и наша репутация на международной арене! Нельзя этого допустить!

Сегодня они раздают деньги избирателям. Они раздают грязные и незаконные деньги, которые они украли у наших детей, родителей, всего нашего народа! Путем обмана или запугиваний они собираются заставить вас голосовать за них. Обманув всех нас, они хотят прийти к власти.

Если 4 октября народ ошибется, то может потерять наше государство! Не поддавайтесь обману, помогите оказать сопротивление предателям нашей единственной родины! Нельзя позволять коррупционерам, ворам и преступникам захватить власть! Нельзя позволять им управлять нашим народом!

Выберите достойных, профессиональных, честных и совестливых людей! Выберите светлое будущее детей и процветание Кыргызской Республики!

Нашей стране в срочном порядке нужны реальные кардинальные перемены! Нам нужно вывести нашу страну из глубочайшего кризиса! Кризиса экономики и госуправления!

Мы можем стать процветающей и быстроразвивающейся страной! Где у граждан есть достойная работа, высокие доходы и твердая вера в будущее своей семьи и своего государства!

Дорогие кыргызстанцы! Прошу вас, обратите внимание на истории партий и сделайте правильный выбор! Посмотрите на программы партий и списки кандидатов! Изучите все внимательно, прежде чем делать выбор!

Партия «Республика» — это партия реформаторов, отличающаяся своими идеями и известная своими результатами! С реализацией программы «Путь вперед», состоящей из решительных шагов, можно добиться перемен практически во всех сферах! Наша главная цель — построить благополучную жизнь для каждого кыргызстанца, гармоничное и образованное общество.

Я верю, что только партия «Республика» сможет сформировать профессиональное и сильное правительство, которое изменит жизнь каждого гражданина к лучшему! Только «Республика» готова взять на себя ответственность за социальное и экономическое развитие Кыргызстана!

Выбирайте партию «Республика»! Выбирайте реформы, которые обеспечат светлое будущее каждому кыргызстанцу! Выбирайте № 14 —«Путь вперед!». 

***

Заказчик: Политическая партия «Республика». ИНН 01708200710163. Оплачено из избирательного фонда ПП «Республика» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тортаевой А.А.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166809/
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