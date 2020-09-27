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Власть
Сюжет: «Республика»

«Республика» № 14: Мы возьмем ответственность за кардинальные изменения!

Нельзя допустить в седьмой созыв Жогорку Кенеша тех, кто не вносит никаких позитивных изменений, сказал экс-министр иностранных дел, кандидат в депутаты от партии «Республика» Руслан Казакбаев на встрече с жителями Алайского района Ошской области.

«Не верьте старым политикам, не выполнившим обещания! Мы готовы взять на себя ответственность за изменение жизни каждого гражданина. Несмотря на то что мы в оппозиции, мы сдержали свое слово с вашей поддержкой. Есть только один способ бороться с коррупцией в Кыргызстане — выбрать правильную политорганизацию в день выборов. Голосуйте за партию, которая уже достигла успехов, которая приехала к вам и представила свою программу, которая готова взять на себя ответственность. Мы готовы нести бремя всего государства и правительства», — заявил он.

Продолжая выступление своего коллеги, бывший вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова сравнила уровень развития КР с другими государствами.

«Мы идем в Жогорку Кенеш не просто за мандатом. Если мы сейчас не пойдем, то кто тогда принесет перемены в страну? Мы сравниваем зарубежные государства с Кыргызстаном и думаем, почему мы не достигли такой хорошей жизни? Мы отстали даже от соседних стран. Для достижения успеха нам нужна компетентная команда, только тогда будут результаты. У нас нет права на ошибку, потому что мы выбираем будущее наших детей», — отметила она.



Пакет реформ госуправления от партии «Республика» включает ликвидацию института президента, сокращение числа депутатов до 75, министерств — с 16 до 7, ликвидацию ГКНБ, АКС и прокуратуры. Политобъединение определило рабочие места и развитие бизнеса главным приоритетом: агрокредиты — до 5 процентов, госипотека — до 6 процентов, один налог вместо пяти и освобождение от налогов для медицины, образования, туризма и технологий. «Республика» предлагает ликвидировать все госкомпании, а вырученные средства направить на развитие малого и среднего бизнеса. Поскольку малый и средний бизнес — это основа экономики, программа политорганизации предоставляет этому сектору кредит в размере 3 процентов.

 
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Заказчик: политическая партия «Республика». Оплачено из избирательного фонда политобъединения уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тортаевой А. А.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166543/
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