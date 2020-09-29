Алтынай Омурбекова, «Республика» № 14: Мы выполняем обещания!

Партия «Республика» провела встречу с жителями Свердловского района Бишкека. Экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова затронула острые проблемы города и страны в целом.



Она отметила, что долгое время проработала в акиматах столицы, поэтому прекрасно понимает насущные проблемы города. Омурбекова затронула проблему нехватки детских садов и качества образования в школах и вузах, а также проблему низких пенсий.



Омурбекова подробно остановилась на пункте программы партии об ипотеке под 6 процентов:

«Когда раньше мы заявляли, что сделаем ипотеку под 10 процентов, нас назвали популистами, однако мы сделали это! Сейчас мы обещаем снизить ипотеку до 6 процентов — и снова выполним обещание. Молодые семьи каждый месяц должны отдавать деньги не за аренду квартиры, а за свое собственное жилье! Более того, сотрудники сфер образования и здравоохранения будут освобождены от первоначальных взносов», — сказала Омурбекова.

Где взять финансирование? Мы продадим все неэффективные государственные предприятия, на вырученные деньги создадим фонд поддержки малого и среднего бизнеса и оттуда будем давать дешевые кредиты под 3 процента. Алтынай Омурбекова

Она также затронула тему предпринимательства. Партия предлагает предпринимателям кредит под 3 процента, чтобы кыргызстанцы имели первоначальный капитал для старта собственного дела.

Омурбекова добавила, что сейчас перед выборами к избирателям приходят представители разных партий и дают множество обещаний. Как кыргызстанцам сделать правильный выбор?



«Просто посмотрите на предыдущие обещания и достижения партий! Это уже третьи выборы в парламент для нашей партии, мы уже достигли конкретных результатов. Сама жизнь подтвердила, что мы партия, которая выполняет свои обещания! Придите 4 октября и поддержите партию «Республика» под номером 14!» — призвала Омурбекова.



Пакет реформ госуправления от партии «Республика» включает ликвидацию института президента, сокращение числа депутатов до 75, министерств — с 16 до 7, ликвидацию ГКНБ, АКС и прокуратуры. Политобъединение определило рабочие места и развитие бизнеса главным приоритетом: агрокредиты — до 5 процентов, госипотека — до 6 процентов, один налог вместо пяти и освобождение от налогов для медицины, образования, туризма и технологий. «Республика» предлагает ликвидировать все госкомпании, а вырученные средства направить на развитие малого и среднего бизнеса.

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