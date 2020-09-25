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Власть
Сюжет: «Республика»

Алтынай Омурбекова: Партия «Республика» за один год изменит нашу страну!

Программа партии «Республика» направлена на улучшение жилищных условий граждан. Экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, кандидат от политорганизации, обратилась за поддержкой к жителям Араванского района Ошской области и выразила свою уверенность в том, что народ примет участие в реализации инициатив партии.

«Если вы выберете «Республику», выберете № 14 и дадите нам шанс, у нас точно будут лучшие премьер-министр и министры. Если партия «Республика» придет в парламент, ваша жизнь улучшится через год. Если вы поддержите «Республику», вы никогда не пожалеете об этом. Мы никогда не подведем!» — пообещала она.

По словам Алтынай Омурбековой, каждый гражданин — в центре программы политобъединения.

Инициативы «Республики» направлены не только на обеспечение кыргызстанцев детскими садами, жильем, современным медицинским обслуживанием, а на кардинальные реформы, которые изменят жизнь граждан в лучшую сторону.

«Мы переживаем исключительно за свой Кыргызстан. Мы заинтересованы только в развитии нашей страны. Мы отстаем от наших соседей, хотя у нас столько полезных ископаемых! А какие люди у нас трудолюбивые! Около миллиона наших соотечественников работают по всему миру», — сказала кандидат.

Пакет реформ госуправления от партии «Республика» включает ликвидацию института президента, сокращение числа депутатов до 75, министерств — с 16 до 7, ликвидацию ГКНБ, АКС и прокуратуры. Политорганизация определила рабочие места и развитие бизнеса главным приоритетом: агрокредиты — до 5 процентов, госипотека — до 6 процентов, один налог вместо пяти и освобождение от налогов для медицины, образования, туризма и технологий. «Республика» предлагает ликвидировать все госкомпании, а вырученные средства направить на развитие малого и среднего бизнеса. Поскольку малый и средний бизнес — это основа экономики, программа партии «Республика» предоставляет этому сектору кредит в размере 3 процентов.


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Заказчик: политическая партия «Республика». Оплачено из избирательного фонда политорганизации уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тортаевой А. А.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166452/
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