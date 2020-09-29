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Власть

Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Во дворце «Кармелита» города Будапешта состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

По ее данным, прозвучали гимны двух стран. Сооронбай Жээнбеков и Виктор Орбан после осмотра почетного караула и национального конного отряда представили членов делегаций.

Торжественный марш военного оркестра ознаменовал окончание воинских почестей и затем в фойе дворца состоялась церемония фотографирования.

Далее стороны направились для переговоров в узком составе по обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества. 

Ранее Сооронбай Жээнбеков возложил венок на Площади героев. Церемония прошла с участием роты почетного караула и военного оркестра. Глава государства почтил память выдающихся деятелей и личностей, внесших вклад в становление венгерской государственности.

Президент Сооронбай Жээнбеков вчера, 28 сентября, с ответным визитом прибыл в Венгрию по приглашению премьер-министра Виктора Орбана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166798/
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