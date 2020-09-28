Проект детальной планировки мэр Бишкека готов обсудить с горожанами на встрече

Мэр Бишкека Азиз Суракматов готов встретиться с представителями инициативной группы горожан по вопросу Проекта детальной планировки. Об этом он сообщил на круглом столе в 24.kg, где обсуждается ПДП столицы с позиции неприкосновенности частной собственности.

Градоначальник согласился, что по проекту у горожан возникло много вопросов, а ПДП может нуждаться в корректировке или даже отмене.

«Я готов к диалогу, давайте на следующей неделе встретимся, обсудим», — сказал он.

Еще один представитель городских властей — председатель комиссии БГК по социальным вопросам ПДП Рыспай Аматов отметил, что предлагал коллегам из горкенеша не утверждать ПДП, «потому что, возможно, в него заложили бомбу». Он тоже готов встретиться с горожанами. «Давайте обсудим, я прошу конкретные предложения от инициативной группы», — сказал депутат.

Прокуратура Бишкека ранее выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части города. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.