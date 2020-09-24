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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Айтмамат Назаров пока не может вернуться на работу в энергохолдинг

Быший кандидат в депутаты от партии «Кыргызстан» Айтмамат Назаров не может вернуться к исполнению обязанностей главы Нацэнергохолдинга. Об этом 24.kg сообщила аналитик по вопросам управления энергетикой Наргиза Касымова.

По ее словам, формулировка приказа Фонда по управлению госимуществом гласит, что Айтмамат Назаров отстранен от должности до объявления результатов парламентских выборов.

«Это означает, что до 5 октября он не может вернуться на рабочее место.  Допуск Назарова в энергохолдинг будет означать очередное нарушение закона о стратегических объектах, так как он так же, как и все энергетические компании, относится к таковым», — отметила Наргиза Касымова.

Представитель энергохолдинга Азамат Курамаев пояснил, что Айтмамат Назаров приступит к работе только в случае соответствующего распоряжения ФУГИ. В ведомстве проинформировали, что ждут постановления ЦИК об исключении Айтмамата Назарова из списка кандидата в депутаты. Как только документ поступит, Айтмамат Назаров будет утвержден в должности главы Нацэнергохолдинга.

Напомним, Айтмамат Назаров вышел из списка кандидатов «Кыргызстана» и по рекомендации рабочей группы по информированию и соблюдению правил предвыборной агитации ЦИК был оштрафован.   Будучи претендентом на мандат он посетил стратегический энергообъект в Джалал-Абадской области в сентябре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166206/
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