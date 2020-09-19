Не надо думать, что вирус отступил. Боронов призвал госорганы не расслабляться

«Правильный анализ эпидемиологической ситуации поможет своевременно и оперативно реагировать в случае ухудшения ситуации и избежать каких-либо ошибок», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Глава кабмина отметил, что ежедневный отчет о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в стране позволяет видеть реальную картину и предвидеть, что нас может ожидать.

«Вместе с тем необходимо отслеживать ситуацию в других странах. Важно знать, что предпринимают различные государства для борьбы с коронавирусной инфекцией, какие болезни чаще всего сопутствуют COVID-19. Любая информация, любой опыт поможет нам спасти жизни сограждан», — отметил Кубатбек Боронов.

Глава правительства подчеркнул важность слаженной работы всех государственных и муниципальных органов.

Для оценки наших сил и возможностей важно смотреть правде в глаза. Если есть проблемы на местах, надо о них открыто и своевременно говорить. Кубатбек Боронов

«Руководители областей должны ежедневно отчитываться о ситуации в регионах. Это поможет специалистам сделать анализ для расчета дальнейших действий. Сейчас ситуация в стране относительно благоприятная, но это не повод расслабляться и думать, что вирус отступил. Во многих странах мира вновь наблюдается массовое заражение граждан коронавирусом, а ОНН выступила с заявлением о том, что ситуация в мире в целом ухудшается», — сказал премьер-министр.