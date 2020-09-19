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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер-министр напомнил о важности своевременного пополнения запаса лекарств

«Важно своевременно пополнить запас необходимых лекарственных средств», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, глава кабмина отметил, что в республике есть достаточный запас необходимых медикаментов, рассчитанный на три месяца. «Это хорошо. Но бывают форс-мажорные ситуации. К примеру, когда была первая волна COVID-19, мы столкнулись с тем, что в аптеках не хватало определенных лекарств. Возможно, если будет вторая волна, нам будут необходимы и другие лекарственные препараты. Поэтому надо быть готовыми к любому развитию ситуации», — заметил он.

Кубатбек Боронов подчеркнул важность обеспечения максимальным количеством вакцин против гриппа и ОРВИ.

Он поручил завершить работу по ремонту и перепрофилированию больниц в регионах. На сегодня из 12 медицинских учреждений полностью отстроены, отремонтированы и оборудованы семь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165720/
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