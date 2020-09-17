Выборы-2020. 55 процентов избирателей не знают, как уточнить себя в списке

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов напоминает, что сверить данные в списках избирателей и внести корректировки можно до 19 сентября включительно.

В ведомстве подчеркнули, что 4 октября, в день голосования, подать заявление по форме № 2 не получится и внести изменения в список — тоже. Согласно последним сведениям соцопросов, 55 процентов человек не знают, как проверить свое имя в числе избирателей на участке, и о своих правах они тоже не осведомлены.

Число избирателей в контрольном списке на выборах депутатов Жогорку Кенеша составляет 3 миллиона 465 тысяч.

Общее число кыргызстанцев, обратившихся с формой № 2, составило 264 тысячи 270.

Уточнить свои данные решили 3 тысячи 847 избирателей.

Напомним, что 4 октября в Кыргызстане пройдут парламентские выборы.