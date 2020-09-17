18:53
USD 79.04
EUR 93.79
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. 55 процентов избирателей не знают, как уточнить себя в списке

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов напоминает, что сверить данные в списках избирателей и внести корректировки можно до 19 сентября включительно.

В ведомстве подчеркнули, что 4 октября, в день голосования, подать заявление по форме № 2 не получится и внести изменения в список — тоже. Согласно последним сведениям соцопросов, 55 процентов человек не знают, как проверить свое имя в числе избирателей на участке, и о своих правах они тоже не осведомлены.

Число избирателей в контрольном списке на выборах депутатов Жогорку Кенеша составляет 3 миллиона 465 тысяч.

Общее число кыргызстанцев, обратившихся с формой № 2, составило 264 тысячи 270.

Уточнить свои данные решили 3 тысячи 847 избирателей.

Напомним, что 4 октября в Кыргызстане пройдут парламентские выборы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165518/
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. В Бишкеке дополнительные участки открываться не будут
Выборы-2020. Уточнить себя в списке избирателей можно через мобильное приложение
Выборы-2020. За пять лет число избирателей увеличилось на 704 тысячи 118
Выборы-2020. В Оше откроют 10 дополнительных избирательных участков
Выборы-2020. Массовая регистрация сельчан в Бишкеке заинтересовала милицию
Выборы-2020. ЦИК обещает проверить массовую регистрацию сельчан в Бишкеке
Бишкекчане опять жалуются на большие очереди в ЦОН. ГРС опровергает
Выборы-2020. Членов одной из УИК подозревают в фальсификации документов
Выборы-2020. Очередную схему махинаций пытаются внедрить в Кыргызстане
Выборы-2020. Милиция проверит факт нарушения законодательства членами УИК
Популярные новости
Выборы-2020. Очередная ошибка партии &laquo;Кыргызстан&raquo;: теперь на&nbsp;баннере Выборы-2020. Очередная ошибка партии «Кыргызстан»: теперь на баннере
Минобразования планирует возобновить обучение в&nbsp;традиционном режиме с&nbsp;октября Минобразования планирует возобновить обучение в традиционном режиме с октября
&laquo;Биримдик&raquo; &#8470;&nbsp;1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от&nbsp;ветеранов &laquo;Альфы&raquo; «Биримдик» № 1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от ветеранов «Альфы»
Выборы-2020. Дастана Джумабекова могут снять с&nbsp;гонки за&nbsp;подкуп избирателей Выборы-2020. Дастана Джумабекова могут снять с гонки за подкуп избирателей
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
17 сентября, четверг
18:49
Президент призвал силовые структуры очистить ряды от коррупционеров Президент призвал силовые структуры очистить ряды от ко...
18:45
Выборы-2020. 55 процентов избирателей не знают, как уточнить себя в списке
18:30
18 сентября: где в регионах отключат свет
18:29
Госипотечной компании не хватает денег. Послов просят помочь
18:10
В Минтруда напомнили, как зарегистрироваться в качестве безработного