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Власть

Минобразования планирует возобновить обучение в традиционном режиме с октября

Вопросы возобновления обучения школьников в традиционном формате, цифровизации, текущее состояние и перспективы развития системы образования обсудил президент Сооронбай Жээнбеков на онлайн-совещании с министром образования и науки Каныбеком Исаковым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Каныбек Исаков озвучил предложение о планах по возобновлению обучения в школах при стабилизации эпидемиологической ситуации на традиционной основе с октября. Президент Сооронбай Жээнбеков поддержал предложение, порекомендовав начать этот процесс поэтапно — с начальных классов школ.

Министр также сообщил о разработке проекта Стратегии развития системы образования на 2020-2040 годы. Она вынесена на общественное обсуждение и сейчас находится на рассмотрении правительства.

Кроме того, по его словам, в рамках цифровизации разработана информационная система управления образованием, которая охватывает все уровни системы. На сегодня в нее включены данные 1,5 миллиона студентов, преподавателей и воспитателей, ежедневно в электронную базу вводятся данные порядка 15 тысяч человек, а также информация об инфраструктуре учебных заведений: корпуса, здания, общежития. Работу планируют завершить к 1 декабря, после чего база данных будет интегрирована с системой электронного межведомственного взаимодействия «Тундук».

Каныбек Исаков добавил, что для исключения человеческого фактора и коррупционных рисков была автоматизирована система выдачи зарплаты учителям. Это позволило устранить ошибки при расчете налоговых платежей и избавиться от коррупционных рисков.

Министр рассказал о проведении приемной кампании в онлайн-формате, отборе на обучение в зарубежные вузы. По его словам, все экзамены прошли открыто, нареканий со стороны родителей нет. В этом году в вузы Венгрии поступили 75 человек, Беларуси — 10, Казахстана — 5, Китая — 70 и Латвии — 5.

Президент Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил позитивные нововведения в системе образования, в частности по ее цифровизации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165221/
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