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Власть

На юге президенту показали, как идет цифровизация сел

Президент Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом цифровизации органов местного самоуправления на примере Мадыйского айыл окмоту Кара-Суйского района. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, в деятельность Мадыйского айыл окмоту внедрена цифровая платформа «Санарип аймак» и автоматизированная информационная система управления человеческими ресурсами E-kyzmat. Работает электронная система документооборота, произведена автоматизация процесса по предоставлению в аренду сельскохозяйственных земель.

Для удобства местных жителей государственные и муниципальные услуги предоставляются в формате «единого окна».

Кроме того, производится оцифровка данных о 6 тысячах 760 домохозяйствах айыл окмоту в рамках платформы «Санарип аймак».

Президент с удовлетворением отметил старания местных властей по цифровизации своей деятельности. Подчеркнул, что в деле цифровой трансформации на местах большая роль отведена руководителям органов местного самоуправления, от персональной ответственности которых зависит оперативность и качество реализуемых проектов.

«Главным инструментом в борьбе против коррупции является цифровизация, для этого у нас есть политическая воля. В деле цифровой трансформации имеются хорошие результаты, в числе которых система межведомственного электронного взаимодействия «Тундук». Но если руководители областей и районов не будут принимать должных мер в этом направлении, мы не сможем достичь успеха», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164761/
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