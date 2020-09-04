Сооронбай Жээнбеков в топ-10 политиков, которым доверяют. Социологический опрос

Компания SIAR Research and Consulting провела по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института социологическое исследование.

По ее данным, опрос проводился с 6 по 15 августа методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1,223 жителя Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше. Интервью проводилось на кыргызском (63 процента), русском (35 процентов) и узбекском (2 процента) языках.

Тематика опроса касалась политических партий и мер, принятых правительством для борьбы с коронавирусом.

На вопрос, каким политикам или общественным деятелям вы доверяете больше всего, респонденты в первой тройке указали Омурбека Бабанова (16 процентов), Камчыбека Ташиева (12 процентов) и Адахана Мадумарова (11 процентов). На четвертом месте Садыр Жапаров (7 процентов), далее в списке Жанар Акаев и Омурбек Текебаев. Седьмое место занял глава государства Сооронбай Жээнбеков. Затем идут Эльвира Сурабалдиева и Дастан Бекешев. Рыскелди Момбеков замкнул десятку рейтинга доверия кыргызстанцев.

19-ю строчку по результатам опроса занял бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).