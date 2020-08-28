«Бесперебойное снабжение населения, в том числе социальных и других объектов, электроэнергией и теплом является приоритетным направлением в работе правительства», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов при посещении ТЭЦ Бишкека.

По данным ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», для прохождения осенне-зимнего периода Бишкекской ТЭЦ необходимо 1 миллион 110 тысяч тонн угля. Из них 760 тысяч тонн — это уголь отечественного производства, а 350 тысяч — завозной.

Сейчас поставка кара-кечинского угля на ТЭЦ Бишкека идет по плану.

Глава правительства раскритиковал работу отраслевых государственных органов по импорту угля.

«Тендеры на закупку угля, работа по составлению договоров должны были начаться в марте-апреле. Мы должны быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам, в оперативном порядке решать их. Руководители энергетических объектов несут ответственность за обеспечение теплом жителей города Бишкека в осенне-зимний период», — сказал Кубатбек Боронов.

Премьер-министр также ознакомился с угольным складом Бишкекской ТЭЦ, диспетчерской и ходом планового ремонта. Как стало известно, ремонт котлов и турбогенераторов проводится своевременно.

«Особое внимание следует уделять не только срокам проведения ремонта, но и качеству выполнения работ. Принимая во внимание тот факт, что в зимний период энергетическая система находится под сильной нагрузкой, все работы следует проводить с учетом необходимости стабильного и бесперебойного обеспечения предприятий и населения электричеством и теплом», — заключил премьер.