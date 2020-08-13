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Власть

В Узгенском районе завершается проект по реабилитации ирригационной системы

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом реализации ирригационного проекта по восстановлению внутренних каналов в Куршабском айыльном аймаке Узгенского района. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, поливная вода долгие годы являлась одной из основных проблем села Куршаб, устаревшая система орошения нуждалась в реабилитации. К тому же ирригационная система не полностью обеспечивала поливом близлежащие земли, а в последние годы также увеличились население и количество домохозяйств, появились новые поселки.

Для решения проблемы был подготовлен проект реабилитации ирригационных систем, который профинансировал Всемирный банк.

Реабилитационные работы начались в апреле 2019 года. В настоящее время основные из них практически завершены. После полной реализации проекта улучшится водообеспеченность на 1,5 тысячи гектаров близлежащих земель.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что реализация национальных проектов по строительству и реабилитации ирригационных систем является основным направлением в рамках государственной политики регионального развития.

По его словам, это позволит освоить новые орошаемые земли, создать в регионах дополнительные рабочие места, снизить внутреннюю миграцию, увеличить производство сельскохозяйственной продукции и обеспечить продовольственную безопасность страны.

В пресс-службе заметили, что строительство и реабилитация ирригационных систем находятся на особом контроле президента.

Государственная программа развития ирригации КР до 2026-го состоит из трех этапов, два из которых будут реализованы до 2024 года включительно. За этот период планируется ввести в эксплуатацию 31 водохозяйственный объект. В результате будет освоено 27 тысяч гектаров новых орошаемых земель, улучшено водоснабжение еще 46 тысяч гектаров. В 2020-м планируется освоить 1 тысячу 700 гектаров новых орошаемых земель.

На реализацию ирригационных проектов, помимо бюджетных средств, активно привлекаются средства международных партнеров по развитию, большинство из которых предоставляются на грантовой основе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162457/
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