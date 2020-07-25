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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов: Государство должно покупать лекарства на постоянной основе

«Приобретение лекарственных препаратов на государственном уровне должно производиться на постоянной основе», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на очередном заседании республиканского оперативного штаба.

По его словам, работа по обеспечению больниц и поликлиник необходимыми медицинскими средствами не должна останавливаться. Кроме того, важно создать все условия фармацевтическим компаниям для бесперебойной доставки лекарств в страну. Вместе с тем следует вести мониторинг цен на лекарственные препараты в розничной сети. Нельзя допускать повторного завышения стоимости.

«Новые строящиеся больницы в Бишкеке и Оше, а также другие медицинские организации в регионах, в которых сейчас проводится ремонт, должны стать полноценными учреждениями для предоставления гражданам медуслуг. Там обязательно должны быть палаты интенсивной терапии и реанимационный блок со всем необходимым оборудованием. Вопрос приобретения такого оборудования нужно решать уже сейчас», — резюмировал Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160712/
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