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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Чиновники извинились за плохую подготовку к пандемии. Не у нас — в Ташкенте

Фото «Газета.uz». Хокимы районов Ташкента извиняются за плохую подготовку к вспышке коронавируса

Хокимы всех 11 районов Ташкента выступили с обращением к жителям города и попросили прощения за недостаточную работу, проделанную в борьбе с коронавирусом. Обращение транслировалось в прямом эфире узбекского телеканала «Оилавий», передает «Газета.uz».

«Мы в лице всей администрации района извиняемся перед жителями за то, что не смогли вовремя выполнить работу по борьбе с коронавирусом, что привело к широкому распространению болезни и смерти близких в некоторых семьях», — сказал в своем выступлении хоким Сергелийского района Бахтиер Шамуратов.

Главы районных администраций также рассказали о проводимых сейчас мероприятиях по борьбе с COVID-19. По их словам, в каждом районе, помимо действующих семейных поликлиник, созданы отдельные COVID-центры, оснащенные необходимым оборудованием. Во всех районах были подготовлены трехмесячные запасы лекарств и продовольственной продукции.

Чиновники отметили, что идет работа по созданию мобильных бригад в семейных поликлиниках и обеспечению их машинами скорой помощи. В них организована круглосуточная работа. Во всех республиканских клинических больницах созданы дополнительные места для пациентов с коронавирусом.

«Все семь семейных поликлиник нашего района уже переведены в круглосуточный режим работы. Они обеспечены достаточным количеством лекарств и средств первичной защиты. Мобильные бригады по состоянию на 23 июля посетили 162 семьи», — сообщил хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкат Иргашев.

Каждый из хокимов предоставил свои личные контакты и телефоны глав секторов для круглосуточного обращения граждан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160670/
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