Премьер-министр: Помощь региональным больницам будет распределена справедливо

Гуманитарная и финансовая помощь, оказываемая государством региональным больницам, должна быть распределена справедливо и дойти до каждого фельдшерско-акушерского пункта. Об этом заявил сегодня на заседании республиканского оперативного штаба премьер-министр Кубатбек Боронов.

«По линии Министерства здравоохранения в региональные медучреждения направлены средства индивидуальной защиты и другие медицинские принадлежности. Кроме того, выделены финансовые средства для приобретения лекарственных препаратов. Вся эта помощь должна быть равномерно распределена по регионам вплоть до сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Ответственность за исполнение этого поручения возложена на глав районов», — отметил он.

Полпредствам, а также Министерству здравоохранения поручено усилить работу по организации резерва кадров медработников.

«В каждой области необходимо задействовать все имеющиеся кадры с возможностью в случае необходимости перепрофилирования врачей других специальностей. После составления списка резерва медицинским работникам необходимо разъяснить условия их труда на основе договора», — сказал Кубатбек Боронов.

При этом глава кабмина раскритиковал работу координаторов Минздрава в регионах и непосредственно самих руководителей областей. Он уверен, что увеличение числа зараженных COVID-19 и внебольничной пневмонией происходит из-за несоблюдения элементарных санитарных норм.