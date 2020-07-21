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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Если нет в одной аптеке, значит, есть в другой. Премьер о дефиците лекарств

До 25 июля в Бишкек доставят партии медикаментов из нескольких стран. Об этом сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, по просьбе фармацевтических компаний Минздрав обновил список лекарств и медоборудования, используемых при лечении коронавируса. Новый список состоит из 56 наименований препаратов и 59 позиций медоборудования.

«Из антикоагулянтов и антиреагентов отобраны восемь самых нужных и необходимых по объемам лекарств. На сегодня по некоторым позициям в аптеках есть нехватка. Нет такого, что в столице и регионах совсем нет медикаментов. Если нет в одной аптеке, то есть в другой», — сказал глава кабмина.

Препараты поступят из Китая, Беларуси и Украины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160208/
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