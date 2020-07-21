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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Во всех регионах нужно открыть предприятия по производству масок

«В каждом из регионов страны необходимо ускорить открытие цехов по пошиву одноразовых медицинских масок и средств индивидуальной защиты», — заявил на заседании республиканского оперативного штаба премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, руководители областей должны ускорить работу в этом направлении. При этом цены на такие изделия должны быть доступными для граждан.

Глава кабмина также поручил ускорить работу по обеспечению каждого региона аппаратами КТ. «Все области должны быть обеспечены аппаратами компьютерной томографии. Полномочные представители в регионах ответственны за доставку и оперативное подключение их к работе», — напомнил он.

В ходе заседания также обсуждены меры, принимаемые правительством для устранения дефицита лекарственных средств. Министерству здравоохранения поручено контролировать вопрос непрерывного обеспечения регионов необходимыми медикаментами.

Вместе с тем госорганам поручено обратить особое внимание на усиление дезинфекционных работ общественных мест, улиц городов и районов страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160204/
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