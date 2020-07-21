В регионах Кыргызстана эпидемиологическая ситуация обостряется

В регионах эпидемиологическая ситуация обостряется. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, по всей стране открыты 848 дневных и ночных стационаров.

«В регионах растет число заболевших. За прошедшие сутки в стационары обратились 8 тысяч 902 человека», — сказал глава правительства.

Он отметил, что в Бишкеке ситуация стабилизируется. Число выздоровевших превышает число заболевших.

«Новые больницы откроем и в регионах. Там старые здания будут переоборудованы в стационары», — добавил Кубатбек Боронов.