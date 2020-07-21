16:14
USD 77.54
EUR 88.81
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В регионах Кыргызстана эпидемиологическая ситуация обостряется

В регионах эпидемиологическая ситуация обостряется. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, по всей стране открыты 848 дневных и ночных стационаров.

«В регионах растет число заболевших. За прошедшие сутки в стационары обратились 8 тысяч 902 человека», — сказал глава правительства.

Он отметил, что в Бишкеке ситуация стабилизируется. Число выздоровевших превышает число заболевших.

«Новые больницы откроем и в регионах. Там старые здания будут переоборудованы в стационары», — добавил Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160203/
просмотров: 2042
Версия для печати
Материалы по теме
Если нет в одной аптеке, значит, есть в другой. Премьер о дефиците лекарств
Певица Анжелика Кайратова предложила президенту открыть социальные аптеки
Во всех регионах нужно открыть предприятия по производству масок
Сооронбаю Жээнбекову рассказали о гонениях на активистов, журналистов и блогеров
Встреча президента с волонтерами: хвалебных речей не было, рассказала активистка
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14,7 миллиона человек
Данные по выздоровевшим от COVID-19 расходятся. Минздрав «потерял» 167 человек
В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 188 кыргызстанцев
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Жамиля Чынгышова о ситуации в реанимации на базе «Ганси» и почему смерти будут
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков знает, что говорят в&nbsp;народе. Он&nbsp;прокомментировал ситуацию Сооронбай Жээнбеков знает, что говорят в народе. Он прокомментировал ситуацию
Им&nbsp;тут не&nbsp;место. Сооронбай Жээнбеков рассказал, какие чиновники его огорчают Им тут не место. Сооронбай Жээнбеков рассказал, какие чиновники его огорчают
Позитив. Кубатбек Боронов оставил запись в&nbsp;книге гостей в&nbsp;Минске&nbsp;&mdash; без ошибок Позитив. Кубатбек Боронов оставил запись в книге гостей в Минске — без ошибок
Критика это не&nbsp;преступление. Чолпон Джакупова вновь обратилась к&nbsp;президенту Критика это не преступление. Чолпон Джакупова вновь обратилась к президенту
Бизнес
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь
ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; передало 10&nbsp;кислородных концентраторов Чаткальскому району ЗАО «Чаарат Заав» передало 10 кислородных концентраторов Чаткальскому району
21 июля, вторник
16:13
Нуриля Чолпонбаева: Удивил уровень откровенности встречи с президентом Нуриля Чолпонбаева: Удивил уровень откровенности встреч...
16:09
ДУМК назвало дату Курман айта
16:01
Итоги июня. Экономика Кыргызстана продолжает пикировать вниз
15:56
Если нет в одной аптеке, значит, есть в другой. Премьер о дефиците лекарств
15:41
Певица Анжелика Кайратова предложила президенту открыть социальные аптеки