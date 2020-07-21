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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Чиновники рассматривают вопрос выплаты компенсаций 40 медработникам

На сегодня рассматривается вопрос выплаты 40 медработникам по 200 тысяч сомов компенсации. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, речь идет о медработниках, которые заразились коронавирусом одними из первых. Списки собраны по всей стране.

«К сожалению, для эпидемиологического расследования нужен был ряд документов. Эти документы не были подготовлены отдельно по каждому работнику. Дали задание подготовить. Сегодня на комиссии рассмотрят этот вопрос», — пообещала Айнура Акматова.

Всего коронавирус выявлен у 2 тысяч 428 медицинских работников. Из них выписаны из стационаров с выздоровлением 624 медработника.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160140/
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