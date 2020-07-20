Власти начали подготовку проекта по строительству новых больниц в Бишкеке и Оше

Начата подготовка проекта по строительству 100-местных инфекционных больниц в городах Бишкеке и Оше. Об этом сегодня сообщил президенту премьер-министр Кубатбек Боронов.

Сооронбай Жээнбеков и глава кабмина обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране и меры по ее стабилизации. Кубатбек Боронов подчеркнул, что правительство продолжает усиленную работу над нормализацией ситуации.

В столице уже определен участок под строительство новой больницы на территории Республиканской клинической инфекционной больницы.

Правительством принимаются меры по устранению дефицита лекарственных препаратов. Из Узбекистана поступила партия «Гепарина», в ближайшее время ожидаются поставки различных наименований лекарств из Китая, ведутся переговоры с фармацевтическими заводами Индии и Ирана.

С учетом рекомендаций, данных ведущими медицинскими специалистами страны в ходе недавней встречи с главой государства, в алгоритмы и протоколы лечения включены дополнения. Заменители «Гепарина» и «Клексана» вошли в перечень используемых лекарств.