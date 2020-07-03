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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Вице-премьер признала проблемы в санэпидемслужбе Кыргызстана

В течение нескольких лет санитарно-эпидемиологической службе Кыргызстана не уделялось должного внимания. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

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По ее словам, служба оказалась в плачевном состоянии.

«Хотелось бы отметить, что такая ситуация не только в КР, но и во всем мире. Правительству Кыргызстана вдвойне тяжело в борьбе с вирусом. В санитарно-эпидемиологической службе есть проблемы с кадрами, а также с оснащением и оборудованием. На этой основе нам приходится вести борьбу с вирусом. Несмотря на это, мы пополняем материально-техническую базу ведомства, а также ведем полный контроль СИЗ, закупок ПЦР-систем, реагентов», — сказала Аида Исмаилова.

Всего в Кыргызстане зарегистрировали 6 тысяч 767 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели — 2 тысячи 655 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158221/
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