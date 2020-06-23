Сооронбай Жээнбеков рассказал о вкладе госслужащих в развитие Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков поздравил работников государственной и муниципальной службы с профессиональным праздником. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Обеспечивая бесперебойное функционирование системы государственного управления, вы вносите весомый вклад в подъем экономики, развитие социальной сферы, улучшение жизни населения страны. От вашей каждодневной работы напрямую зависит доверие населения к власти, вера людей в успешное будущее страны», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что в нынешних условиях чрезвычайной ситуации от госслужащих как представителей власти требуются не только высокопрофессиональные качества, но и ответственный подход к делу, чуткое отношение к людям.

«Государственные и муниципальные служащие, должны показать обществу пример преданности к своему делу и высокой гражданской ответственности», — отметил он.