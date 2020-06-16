Поправки в уголовное законодательство кабмин не мог внести целый год

Депутаты парламентского комитета по правопорядку и борьбе с преступностью упрекнули правительство в волоките.

Отметим, сегодня представители межведомственной рабочей группы, куда входили представители МВД, ГСБЭП, депутаты, внесли пакет поправок в Уголовный кодекс, Кодекс о нарушениях, Кодекс о проступках, а также в УПК и ГПК. Всего 148 изменений.

По словам главы комитета Натальи Никитенко, эти корректировки правительство должно было внести еще год назад, группа работала по каждой поправке.

«Однако у меня на руках, как и у других депутатов, нет таблицы сверки статей. Мы не можем рассмотреть этот пакет. Почему правительство его вносит под конец созыва? Мы же физически не успеем. Это серьезные изменения, они касаются человеческих судеб, и принимать их наспех мы не имеем права», — заявила Наталья Никитенко, добавив, что кабмин просто заволокитил внесение изменений.

Ранее правозащитники отмечали, что кабмин инициировал опасные поправки в действующее уголовно-процессуальное законодательство, указывая, что они содержат ряд подводных камней.