Новым начальником управления образования мэрии Бишкека стала бывший депутат ЖК

Начальником управления образования при мэрии Бишкека назначили Эльмиру Иманалиеву. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам.

Ранее она была депутатом парламента пятого созыва, работала преподавателем КГУ имени Арабаева, заведующей Первомайским районным отделом образования, экспертом парламента, начальником отдела госкомиссии по антимонопольной политике, Нацкомиссии по защите и развитию конкуренции при президенте КР. В 2002-2005 годах была заместителем глав Первомайской и Ленинской районных администраций, а потом три года заместителем министра образования и науки КР.

В мэрии и ее структурах Эльмира Иманалиева уже работала. В 2008-2010 годах занимала должности начальника управления образования и молодежной политики мэрии Бишкека, вице-мэра столицы.

Напомним, на прошлой неделе в мэрии прошел конкурс на замещение вакантных должностей.