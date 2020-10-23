В управлении образования мэрии Бишкека опровергают заявление ГКНБ

В управлении образования мэрии Бишкека уверяют, что распространенное ранее ГКНБ сообщение об ущербе, нанесенном ведомством бюджету столицы, не соответствует действительности. Об этом редакции рассказали в пресс-службе управления.

«Распространенная пресс-центром ГКНБ информация о незаконном закупе услуг на сумму 30 миллионов сомов не соответствует действительности, так как всего управлением образования мэрии Бишкека на эти нужды ежегодно предусматривается лишь 25 тысяч сомов».

В управлении уточняют, что в столице функционируют четыре районных центра образования с самостоятельной бухгалтерией, бюджетом, которые проводят государственные закупки на нужды образовательных организаций по принципу территориальной принадлежности.