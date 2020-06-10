В ОТРК аудит выявил серьезные нарушения

Депутат парламента Улугбек Ормонов заявил о серьезных нарушениях, выявленных аудиторами Счетной палаты в ОТРК.

По его данным, на командировки отдельных сотрудников потрачено около 20 миллионов сомов, при этом отчетности, как использовались эти средства, нет.

Улугбек Ормонов порекомендовал отправить сведения в правоохранительные органы. Представители Счетной палаты согласились с этим.

Нардепы поинтересовались у приглашенных членов наблюдательного совета ОТРК, устраивает ли их Жайнак Усен уулу как руководитель канала. Выяснилось, что нет.

«Мы за него проголосовали в 2019-м, потому что у него была очень хорошая программа. Он обещал реформы. Но в результате ничего так и не сделал. А все его заверения — не больше, чем сказки», — заявила Анаш Кадырова.