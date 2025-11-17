11:32
Власть

Наблюдательный совет по здравоохранению образовал кабинет министров

Наблюдательный совет по здравоохранению и обязательному медицинскому страхованию будет образован в Кыргызстане. Соответствующее постановление кабмина подписал Адылбек Касымалиев.

Документом утверждены состав и положение о Наблюдательном совете. Министерству здравоохранения поручено принять соответствующие меры по реализации постановления кабмина.

Три предыдущих постановления от 15 февраля 2012 года, от 30 сентября 2019 года и от 31 января 2022 года, касающиеся Наблюдательного совета, признаны утратившими силу.

Постановление вступает в силу через семь дней после официального опубликования.
