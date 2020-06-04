Интеграцию проекта «Санарип аймак» с системой «Тундук» завершат до конца года

«Интеграция проекта «Санарип аймак» с информационной системой «Тундук» должна быть завершена до конца 2020 года», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня во время цифрового диалога с руководителями регионов страны, мэрами городов Бишкека и Оша.

Глава государства отметил, что главной целью внедрения платформы «Санарип аймак» во всех регионах является достижение полной автоматизации деятельности органов местного самоуправления и предоставление муниципальных услуг в электронном формате. Это позволит сократить бюрократию и принимать качественные управленческие решения на местах.

Кроме того, до конца 2020 года необходимо перевести в электронный формат государственные и муниципальные услуги, которые еще не были охвачены цифровизацией.

«Для продвижения мобильных платежей и других инновационных подходов, для развития электронной коммерции следует ускорить интеграцию коммуникационного и финансового секторов. Проект, который требует особого внимания, — строительство единого цифрового дата-центра до конца года для развития цифровой инфраструктуры. Реализация этого проекта должна рассматриваться как наша самая большая цель в данном направлении. В то же время необходимо еще больше повысить потенциал Парка высоких технологий, чтобы подготовить современных IT-специалистов», — отметил президент.

Он подчеркнул необходимость активизации широкого использования цифровых технологий для обеспечения соблюдения социального дистанцирования и недопущения срыва предоставления государственных услуг, работы бизнеса в новых условиях. Президент также отметил, что с внедрением современных цифровых технологий будет продолжена практика массового обучения населения.

«Необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить айыл окмоту необходимым техническим оборудованием. Каждое региональное учреждение доступом к высококачественному интернету, а также оцифровать домохозяйственные книги каждого айыл окмоту. Важно повысить цифровую грамотность муниципальных служащих. Перед нами стоит задача — запустить несколько стартовых бизнес-проектов в каждой области с использованием цифровых технологий», — сказал Сооронбай Жээнбеков.