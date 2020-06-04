Кубатбек Боронов поручил усилить работы по подготовке к турсезону

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба поручил усилить подготовительные работы к летнему туристическому сезону с учетом карантинных мер. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Уточняется, что полномочное представительство правительства в Иссык-Кульской области, а также другие местные органы власти должны уделить особое внимание подготовке к туристическому сезону. Подготовительные работы должны включать принятие мер по предотвращению распространения вируса.

В ходе заседания штаба Кубатбек Боронов дал поручения Минздраву совместно с Духовным управлением мусульман разработать порядок исполнения эпидемиологических требований в связи с началом со следующей недели работы религиозных учреждений в целях соблюдения в них санитарных норм и положенной дистанции.

Первый вице-премьер напомнил органам местной власти, что с 5 июня возобновится работа межрегионального общественного транспорта. Он отметил, что каждый, кто приезжает из одной области в другую, должен быть под строгим медицинским контролем.

«В целях предупреждения распространения вируса в усиленном режиме должен проводиться контроль граждан, приезжающих из одного региона в другой. Органы местного самоуправления совместно с профильными государственными органами должны составлять списки пассажиров, где будут указаны их контактные данные», — добавил Кубатбек Боронов.