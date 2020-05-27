В парламенте снова поднимают вопрос ретрансляции российских телеканалов

Российские телеканалы — «РТР планета» и «Первый канал» надо вывести из социального пакета. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что с 2019 года российские телеканалы должны наравне с отечественными телекомпаниями платить за услуги вещания.

«Наши частные телеканалы все платят. Сейчас мультиплекс стоит в месяц 180 тысяч сомов. Другие зарубежные каналы все платят, только два российских, один из них частный, бесплатно ретранслируются на территории Кыргызстана. Вместо них, почему вы во время кризиса не помогаете нашим местным каналам?» — заявил нардеп.

По данным министра культуры и информации Азамата Жамангулова, сейчас поднимается вопрос снижения оплаты вещания для местных каналов. «Кроме российских каналов в социальном пакете еще 13 местных», — отметил он.