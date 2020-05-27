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Власть

Минсоцразвития предлагает упростить требования к приему на работу ЛОВЗ

Министерство социального развития предлагает упростить требования к приему на работу ЛОВЗ. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил статс-секретарь Каныбек Адиев.

По его данным, в КР на базе министерства состоит 193 тысячи людей с ограниченными возможностями.

«Есть пятипроцентная квота приема на работу ЛОВЗ вне зависимости от формы собственности. Мы сейчас предлагаем государственным органам принять на работу без конкурса», — сообщил Каныбек Адиев.

В парламенте обсуждается изменение в Закон «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья», где предлагается создать совет по обеспечению инфраструктуры и реестр ЛОВЗ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153905/
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