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Власть

Помощь пострадавшим от селя окажут, только если их дома застрахованы

Компенсацию от государства получат только застрахованные дома. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.

По его словам, в Кыргызстане застрахованы 7,4 процента жилых помещений.

«В Лейлекском районе от селевых потоков пострадали четыре дома, из них только один застрахован. Государство может помочь только застрахованным. Размер компенсации будет зависеть от ущерба, примерно до 500 тысяч сомов», — заявил он.

По данным правительства, ущерб от селевых потоков в Баткенской области составил 55 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152004/
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