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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Президент рекомендовал упростить получение госгарантий в условиях ЧС и ЧП

Президент Кыргызстана рекомендовал упростить механизмы получения государственных социальных гарантий в условиях режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на встрече с министром труда и социального развития Улукбеком Кочкоровым.

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Президент напомнил, что оказание адресной помощи нуждающимся в сложившейся ситуации должно быть под особым контролем, и призвал усилить работу в этом направлении. Он обратил внимание на надлежащее обеспечение социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан, которые наиболее уязвимы сейчас.

«Глава государства отметил, что надо быстрее обеспечить нуждающихся граждан гуманитарной помощью, усилить координацию среди госорганов и местных властей. Вместе с этим подчеркнул важность усиления обратной связи с нуждающимися гражданами посредством имеющихся платформ, в том числе с применением современных цифровых технологий. Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на информацию о несвоевременной доставке социальных выплат в некоторые населенные пункты, подчеркнув, что в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения система социальной защиты граждан должна быть максимально гибкой», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150742/
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