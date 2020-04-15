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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

С подозрением на коронавирус кыргызстанцы к врачу обращаются анонимно. Стыдятся

Граждане при обнаружении у себя симптомов коронавируса пытаются скрыть свои данные. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он обратился к кыргызстанцам с призывом не скрывать болезнь, а своевременно и открыто обращаться к специалистам в медицинские учреждения.

«Да, есть случаи, когда некоторые граждане стыдятся, что заразились новым вирусом. При обращении к медикам они пытаются скрыть данные. Или поступают анонимные звонки. Это не та болезнь, которой надо стыдиться. Это такое же заболевание, как другие вирусные и инфекционные. Только со сложными последствиями и еще не исследованное», — пояснил Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150190/
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